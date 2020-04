Calciomercato, clamoroso | Il portiere chiede la risoluzione!

L’emergenza coronavirus ferma il calcio e crea anche problemi economici. Il calciatore minaccia l’addio in mancanza dello stipendio

È un momento difficile per il mondo del calcio, che si è fermato da ormai più di un mese e mezzo a causa dell’emergenza coronavirus. Sono tante le problematiche create da questo stop forzato, per questo si sta cercando in tutti i modi una soluzione per tornare a giocare al più presto e limitare quantomeno i danni economici.

Anche i calciatori vivono un momento incerto in quanto non giocando potrebbero non ricevere lo stipendio. Per chi è arrivato disputare campionati di alto livello potrebbe non essere un problema, mentre chi milita nelle categorie inferiori potrebbe avere delle difficoltà più grandi.

Coronavirus, Karius pretende lo stipendio e minaccia l’addio

Un portiere che non starebbe accettando la mancanza del pagamento sembrerebbe Loris Karius, di proprietà del Liverpool ma in prestito al Besiktas. Secondo quanto riportato da NTV Sport, il tedesco avrebbe rescisso il suo contratto con il club turco a causa di inadempienze. Nelle ore precedenti aveva confermato la problematica il membro del consiglio del Besiktas, Erdal Torunogullari, attraverso un post su Instagram.

“Karius è andato alla FIFA a causa di inadempienze sul suo stipendio per richiedere la risoluzione del suo contratto. Vuole ricevere un guadagno anche per i mesi in cui non ha giocato. Dal mio punto di vista questo sarebbe un pagamento immeritato“, aveva dichiarato il membro del Besiktas.

Una situazione difficile da gestire in un momento in cui la priorità, rappresentata dalla salute, passa in secondo piano a causa dei soldi.

