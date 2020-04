Calciomercato, pronto a tutto per il Milan | “Mi riduco anche lo stipendio”

Il Milan inizia a programmare la nuova stagione e studia i colpi di mercato. Un trequartista svela il suo sogno e si propone ai rossoneri

Dopo una stagione di alti e bassi, il Milan prepara un calciomercato diverso in modo da risalire dopo tanti anni bui. La società rossonera cerca ormai da tempo una svolta che possa garantire il ritorno in Champions League che manca troppo a una società così importante e blasonata.

In questa annata c’è stato un miglioramento a inizio del 2020 con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma ciò non è bastato per tenere il passo delle prime quattro in classifica. Il distacco di dodici punti dall’Atalanta sembrerebbe ormai irraggiungibile anche in caso di ripresa della stagione, per questo la testa è rivolta principalmente al prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, il sogno di Cardona: “Vestirei la maglia rossonera anche con uno stipendio basso”

Mentre la società lavora e cerca di studiare le mosse da attuare nella sessione di mercato estiva, ci sono calciatori che sognano di essere presi in considerazione dal club rossonero. Parliamo di Edwin Cardona, trequartista o all’occorrenza anche ala sinistra che gioca nella massima serie messicana, ovvero nel Club Tijuana.

Nel corso di un’intervista a ESPN, il colombiano ha rivelato che il suo sogno è quello di vestire la maglia del Milan e che lo farebbe anche per un guadagno più basso rispetto a quello attuale. Queste le sue dichiarazioni: “Il mio sogno è quello di giocare nel Milan un giorno, andrei anche con uno stipendio uguale o inferiore a quello che ho attualmente nel Club Tijuana”.

In questa stagione, il 27enne ha disputato 20 gare e ha segnato 4 reti e fornito 2 assist ai suoi compagni di squadra.

