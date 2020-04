Calciomercato, Simeone cerca il bomber in Serie A | Pronti 40 milioni

L’Atletico Madrid in estate probabilmente lascerà partire Diego Costa e Simeone avrebbe individuato il sostituto in Serie A: pronti 40 milioni.

Il prossimo mercato dell’Atletico Madrid avrà come focus principale il reparto offensivo. La perdita di Griezmann nella scorsa stagione non è mai stata colmata, con Joao Felix che ha faticato nel suo primo anno in Spagna e in estate anche Diego Costa potrebbe partire. L’Atleti, infatti, vorrebbe riuscire a vendere l’attaccante spagnolo, che altrimenti andrebbe in scadenza nel 2021. Simeone, poi, avrebbe già individuato l’uomo che potrebbe sobbarcarsi l’attacco dei ‘Colchoneros’: viene dalla Serie A.

Calciomercato, Simeone vuole Duvan Zapata | Pronti 40 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, l’obiettivo numero uno di Simeone per l’attacco sarebbe Duvan Zapata. L’attaccante dell’Atalanta prenderebbe il posto di Diego Costa: il colombiano ha la forza fisica per svolgere i compiti richiesti dal ‘Cholo’ alla propria punta. L’Atletico Madrid sarebbe convinto a tal punto di Zapata da presentare un’offerta di 40 milioni all’Atalanta.

Dopo aver vinto la classifica dei marcatori della Serie A con l’Atalanta, l’anno prossimo Duvan Zapata potrebbe concorrere per il titolo di ‘Pichichi’: lo vuole l’Atletico Madrid!

