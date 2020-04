Calciomercato Inter, un ex Serie A per la difesa | È esploso con Conte

Calciomercato Inter, un ex Serie A per la difesa | È esploso...

Conte sogna: per la difesa piace Rudiger. L’Inter punta al ritorno in Italia del difensore tedesco per rimpiazzare Godin che continua a non convincere.

Arrivato a parametro zero in estate, Diego Godin sembrava pronto a guidare la difesa nerazzurra come fatto all’Atletico Madrid. L’esperto difensore uruguayano però ha faticato e non poco nella difesa a tre di Antonio Conte e il suo futuro in casa Inter non appare così ben definito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi snobbato | Il sostituto dalla Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho ‘tradisce’ l’Inter | Concorrenza spietata!

Calciomercato Inter, Godin ai saluti

Non è infatti detto che Godin, legato al club nerazzurro da un contratto valido sino al 2022, possa disputare la sua seconda stagione a Milano. Nonostante i 34 anni d’età, il difensore sudamericano ha tanti estimatori. Dal Manchester United ad un possibile ritorno all’Atletico Madrid: un suo addio non è da escludersi.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’intesa con Conte infatti non sembra esserci e l’Inter potrebbe decidere di cedere il giocatore se non dovesse rientrare nei piani del tecnico salentino. In tal caso però servirà trovare un’alternativa in difesa e il nome giusto potrebbe essere quello di un ex Serie A.

Calciomercato Inter, Conte pensa a Rudiger

Il nome in questione è quello di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è molto apprezzato da Antonio Conte, che lo ha voluto al Chelsea nel corso della sua esperienza. I punti a favore dell’ex difensore della Roma sono molteplici: la conoscenza del campionato italiano ma soprattutto la conoscenza del tecnico salentino. Rudiger sa cosa vuole Conte e ha già provato a giocare in una difesa a tre. Nonostante alcuni dissidi tattici in passato, il difensore classe 1993 è stato comunque un elemento principe della rosa che ha vinto Community Shield e FA Cup.

I rapporti tra Inter e Chelsea sono molto buoni, come testimoniato dall’affare Moses, ma a giocare a sfavore dei nerazzurri può essere il prezzo del cartellino. Il tedesco potrebbe infatti costare anche 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juve spiazzate | Offerta stellare per Tonali

LEGGI ANCHE >>> Uefa, la decisione sui campionati | Fissata la scadenza