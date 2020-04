Calciomercato, Inter e Juve spiazzate | Offerta stellare per Tonali

Il calciomercato di Inter e Juventus potrebbe vedere complicarsi la pista che porta a Sandro Tonali: offerta pazzesca per il gioiello del Brescia

Il calcio italiano resta in attesa del ripresa dei suoi campionati. Dalla Serie A alla B e non solo, i club sono già al lavoro in vista della stagione che verrà. In tal senso, l’Inter così come la Juventus potrebbero trovare diverse difficoltà per uno dei possibili colpi di calciomercato. Offerta irrinunciabile quella per Tonali e recapitata a Massimo Cellino: spiazzati Marotta e Paratici.

Inter e Juventus, offerta shock: sorpasso dalla Spagna

Un’interesse mai nascosto e manifestato nel corso degli ultimi mesi. Inter e Juventus non smettono di pensare a Sandro Tonali per rinforzare il centrocampo con uno dei gioielli del calcio italiano. Il centrocampista del Brescia, però, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, sarebbe sempre più vicino al Barcellona. Gli spagnoli vedono nel classe ‘2000 il possibile erede di Busquets o, ancora più ottimisticamente, di Iniesta. Un vero e proprio sorpasso quello del club catalano che secondo indiscrezioni avrebbe offerto una cifra folle per il regista lodigiano. Sono 60 i milioni messi sul piatto ed offerti a Massimo Cellino dalla dirigenza blaugrana, più i cartellini di due giovani canterani. Una trattativa da 70 milioni di euro complessivi che lascia poco spazio ad un rifiuto da parte del Brescia.

In Italia è l’Inter il club che fino a poco fa era considerabile in pole position. Marotta stravede per Tonali e proverà ad approfittare degli eccellenti rapporti con il patron del Brescia per ritornare in corsa per il numero 4 delle ‘Rondinelle’. Leggermente più distaccata la Juventus, vista anche l’impossibilità di garantire sin da subito la titolarità al mediano ventenne.

Nella mente di Marotta potrebbe risultare decisiva la cessione di Lautaro Martinez proprio al Barcellona, con buona parte dei ricavati da reinvestire proprio con la società di Cellino pareggiando l’offerta dei catalani. Situazione in divenire, il Barcellona sprinta nella corsa a Tonali ma l’Inter non molla: è lui il grande colpo per il centrocampo di Conte.

S.C