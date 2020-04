Calciomercato Juventus, attaccante dalla Spagna | Higuain nell’affare

Dopo la prima partita di stagione positiva, la Juventus studia i prossimi colpi di mercato. Higuain in uscita, può essere una pedina di scambio importante

È una stagione positiva fin qui per la Juventus. La squadra bianconera non ha costantemente brillato nel corso di questa annata, ma ha mantenuto comunque un buon rendimento per restare in corsa ancora in tutte le competizioni. In caso di ripresa, la compagine allenata da Maurizio Sarri ha tutte le carte in regola per cercare l’assalto in ogni competizione.

Nel frattempo la società traccia un bilancio di ciò che è stata la stagione della Juve in questi mesi e studia le mosse da attuare nella prossima sessione di mercato. Un lavoro che potrebbe essere effettuato riguarda delle modifiche in attacco e in particolare potrebbe esserci la partenza di Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l’addio: idea contropartita per Rodrigo

Il Pipita sembrava a un passo dall’addio già l’estate scorsa ma poi in ritiro riuscì a convincere Maurizio Sarri e il suo staff. Ha disputato i primi mesi positivi ma poi è calato con il passare del tempo, sembrerebbe difficile ipotizzare una sua permanenza anche nella prossima stagione.

La Juventus potrebbe mettere sul piatto Higuain per arrivare a Rodrigo. Oltre all’argentino, però, servirebbe anche un conguaglio di 30 milioni di euro visto che lo spagnolo è quasi quattro anni più giovane. In regia per questa trattativa potrebbe esserci Jorge Mendes.

L’agente è già intermediario per la cessione di Rodrigo oltre ad essere molto legato al Valencia e in ottimi rapporti con la Juventus.

