Calciomercato Milan, colpo di scena Donnarumma | Le ultime

Le ultime di calciomercato Milan si concentrano su Donnarumma e uno scenario a sorpresa portato alla ribalta dopo le ultime dichiarazioni di Galliani

‘Gigio’ Donnarumma potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato visto che il club rossonero ha bisogno di fare cassa e che il suo contratto in scadenza nel giugno 2021 è difficile se non impossibile da rinnovare per una questione di ingaggio. Il suo attuale è di circa 6 milioni più bonus, troppo per il fondo statunitense Elliott.

A proposito del rinnovo occhio al colpo di scena. Ieri a ‘Top Calcio24’ il noto giornalista tifoso rossonero Cristiano Ruiu ha detto che per lui c’è un accordo per il prolungamento. del contratto del portiere di Castellammare di Stabia. Per Ruiu ha svelare l’intesa, involontoriamente o forse no Adriano Galliani.

L’ex Ad del Milan, intervenuto poco prima nella stessa emittente, aveva dichiarato che “con Raiola (agente del classe ’99, ndr) ho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità di portare via Gigio Donnarumma dal Milan a zero lire ben due volte“. La seconda volta, stando all’interpretazione di Ruiu, sarebbe potuta essere nel 2021, quando scade l’attuale accordo.

Per il giornalista milanista il rinnovo, però, non significherebbe permanenza certa al Milan. A tal proposito ha ricordato il precedente di Thiago Silva, che prolungò e poi pochi giorni dopo fu ceduto al PSG. In sostanza la firma di Donnarumma – di recente riaccostato alla Juventus e sempre nel mirino dello stesso Paris Saint-Germain – su un nuovo contratto potrebbe solo servire al Milan per venderlo a condizioni economiche migliori.

