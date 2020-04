Calciomercato Milan | Scambio clamoroso col top club!

È un rendimento straordinario quello del gioiello del Milan, che ha attirato le attenzioni delle big d’Europa. Possibile scambio clamoroso!

È stata una stagione di alti e bassi per il Milan, che ora inizia subito a lavorare per il futuro per provare a migliorare il proprio rendimento. La Champions League sembrerebbe ormai sfumata un altro anno visto che, anche in caso di ripresa, il distacco dall’Atalanta sembrerebbe troppo ampio per tentare la rimonta.

Nonostante tutto, c’è sicuramente una nota più che positiva per i rossoneri e riguarda la scoperta di Theo Hernandez, che è arrivato per soli 20 milioni di euro ma settimana dopo settimana ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini sinistri in circolazione.

Calciomercato Milan, il Real Madrid torna su Hernandez: sul piatto c’è Jovic!

Hernandez in questa stagione ha disputato 25 partite tra tutte le competizioni e ha realizzato ben sei reti. Il francese è un classe 1997 e ha ancora tutto il tempo per continuare a crescere e diventare un calciatore sempre più importante, per questo tante big d’Europa hanno seguito le sue partite e potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi.

Come riporta Le 10 Sport, tra le squadre interessate potrebbe esserci a sorpresa anche il Real Madrid, probabilmente pentito per la cessione dell’estate scorsa. Ora i Blancos dovrebbero pagare sicuramente una cifra elevata per riaverlo, ma per questo potrebbero utilizzare una pedina di scambio. Visto che il Milan cerca un attaccante, nella trattativa potrebbe essere inserito Jovic.

Il calciatore serbo ha deluso in questi primi mesi al Real Madrid e per questo potrebbe diventare subito un elemento cedibile nella prossima sessione di mercato.

M.P.