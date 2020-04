Calciomercato Milan, beffa alla big | Assalto in Spagna!

Il Milan, in attesa di decidere il prossimo allenatore, potrebbe aver trovato l’erede di Ibrahimovic per l’attacco: arriva dall’Andalusia

I prossimi mesi potrebbero essere fondamentali per il futuro del Milan: le scelte societarie di Gazidis potrebbero mettere le basi per una ricostruzione imponente oppure per un cocente fallimento. Il primo nodo da sciogliere per il dirigente sudafricano è quello dell’allenatore, con Ralf Rangnick che sembra essere l’indiziato numero uno. Il tecnico tedesco potrebbe essere l’uomo giusto per il ritorno dei rossoneri nel calcio che conta. Nell’attesa di scoprire il prossimo allenatore, però, il Milan potrebbe aver individuato l’erede di Ibrahimovic al centro dell’attacco. Un bomber dai tratti ispanici, made in Andalusia.

Calciomercato Milan, piace Loren Moron per l’attacco | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, il Milan sarebbe molto interessato a Loren Moron per il prossimo mercato. L’attaccante del Betis Siviglia è una delle più intriganti rivelazioni della Liga degli ultimi anni e ha una clausola rescissoria piuttosto alta, fissata a 60 milioni di euro. Il club meneghino non può nemmeno avvicinarsi ad una cifra del genere, ma dalla Spagna rivelano che con un’offerta da 30 milioni il Betis sia disposto a lasciarlo partire. Sull’attaccante andaluso è vivo anche l’interesse del Napoli.

Il Milan, però, sembra essere parecchio affascinato dalle caratteristiche di Moron. L’attaccante classe ’94 è arrivato alla ribalta in età avanzata: Loren Moron ha esordito nella Liga nel febbraio del 2018 a 24 anni, lanciato nella mischia da Quique Setién. L’impatto con la massima divisione spagnola, però, è stato davvero impressionante: dopo la doppietta del debutto, sono stati ben 7 le reti nelle sue prime 15 partite. Il bomber del Betis è una prima punta pesante, un giocatore di 1,85m e dotato di grande forza fisica, e potrebbe riuscire a reggere il peso dell’attacco rossonero. L’interesse del Milan per Loren Moron potrebbe tramutarsi in un’offerta concreta nelle prossime settimane.

Mentre la Serie A attende delle risposte per ripartire, il Milan potrebbe aver individuato il prossimo attaccante per infiammare ‘San Siro’: Loren Moron.

