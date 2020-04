Coronavirus, UFFICIALE Sampdoria | Le condizioni dei giocatori contagiati

La Sampdoria tramite un comunicato sui propri canali social ha dato un importante aggiornamento sui propri tesserati positivi al ‘Coronavirus’.

Una delle società italiane più colpite dal ‘Coronavirus’ è stata la Sampdoria. Il primo giocatore a risultare positivo al ‘Covid-19’ fra i blucerchiati è stato Manolo Gabbiadini al quale poi sono seguiti Colley, Ekdal, La Gumina, Depaoli e Thorsby. A quel punto la società ligure ha deciso di non dare più aggiornamenti sui propri tesserati che, in presenza di sintomi, sono stati sottoposti al tampone. Nella giornata odierna la Samp ha dato un’importante aggiornamento.

Coronavirus, la Sampdoria comunica: “Tutti negativi” | Il comunicato

Tramite un comunicato ufficiale la Sampdoria ha dato la notizia che tutti stavano aspettando: “Tutti i tesserati che avevano contratto il ‘Coronavirus-COVID-19’ sono risultati negativi dal tampone in data odierna”. Un’ottima notizia non solo per il club ligure, che potrà quindi riprendere gli allenamenti a pieno organico quando sarà il momento, ma anche per tutta la Serie A. In queste giornate decisive per le sorti del campionato italiano, avere la certezza della negatività di un’intera squadra va certamente in favore di un’eventuale ripresa.

RM

