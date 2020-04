Uefa, la decisione sui campionati | Fissata la scadenza

Arrivano importanti novità dall’Uefa per quanto riguarda la ripartenza dei campionati di calcio: ecco la scadenza appena fissata

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti per quanto riguarda l’eventuale ripresa del calcio italiano. Il Coronavirus ha messo in ginocchio il calcio mondiale e non solo ma, in tal senso, arrivano importanti direttive dall’Uefa sulla decisione di ritornare in campo. Ecco cosa sta accadendo.

Uefa, ritorno in campo: la data per la presentazione dei piani

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la Uefa avrebbe deciso che entro il 27 maggio le 55 federazioni calcistiche dovranno presentare i piani per i relativi campionati. Tali campionati, inoltre, dovranno concludersi entro e non oltre il 3 agosto 2020. Date dunque che tracciano quello che sarà con ogni probabilità il percorso che la Serie A e non solo intraprenderà nelle prossime settimane.

Un ritorno in campo che appare come soluzione più plausibile al momento, nonostante in tal senso non vi sia unanimità da parte dei club.

S.C