Calciomercato Inter e Napoli, sostituto deciso | Costa 60 milioni

Un momento difficile quello affrontato dal mondo del calcio che nelle prossime settimane potrebbe tuttavia tornare in campo per concludere i diversi campionati ancora in corso. In un clima di incertezza, prosegue il lavoro senza sosta dei club italiani come Inter e Napoli a caccia di colpi di spessore in vista del calciomercato estivo. Nerazzurri e partenopei potrebbero incrociare le spade per un’occasione ghiottissima in Liga: il top player è pronto a cambiare aria.

Calciomercato, duello Inter-Napoli | Occhi su Umtiti

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Donbalon‘, il futuro di Samuel Umtiti sarà con ogni probabilità lontano da Barcellona. Il centrale francese è stato ufficiosamente messo alla porta dal club catalano che ha di fatto aperto alla sua cessione nell’estate 2020. Il 27enne di origini camerunensi si sarebbe quindi detto disposto a cambiare maglia in caso di offerta congrua, con il presidente Bartomeu che avrebbe già fissato il prezzo del cartellino di Umtiti: 60 milioni di euro. Un pezzo pregiato della prossima sessione di mercato già nei radar di Inter e Napoli che potrebbero darsi battaglia per portarlo in Serie A.

In particolar modo i nerazzurri rischiano di perdere Godin dopo una sola stagione ed ecco che Umtiti andrebbe a completare il pacchetto di centrali di Conte. Sfida dunque a distanza con il Napoli che segue Umtiti per la difesa di Gattuso. Intanto il Barcellona avrebbe già individuato il potenziale successore di Umtiti. Si tratta di Unai Nunez, tallonato dall’Arsenal e protagonista in questa stagione con l’Athletic Bilbao.

Umtiti dunque potrebbe essere uno dei nuovi volti della Serie A 2020/21, con i due top club italiani in primissima linea per l’acquisto. In questa stagione con la squadra di Setièn, il centrale ha collezionato solo 16 presenze e 1209′.

S.C.