Calciomercato, chance dalla Spagna | Duello Inter-Juventus per il Big

Il momento di difficoltà del calcio italiano causato dal Coronavirus potrebbe non rallentare i piani di Inter e Juventus in vista del calciomercato estivo. Marotta e Paratici potrebbero tornare a duellare per un obiettivo comune: le dichiarazioni del top player dalla Spagna aprono scenari inattesi.

Calciomercato Inter e Juventus, sfida a centrocampo

Le parole rilasciate a ‘Dazn’ e riprese dal ‘Mundodeportivo’ potrebbero non far piacere al Real Madrid di Florentino Perez. Dani Ceballos è pronto a fare rientro in quel di Madrid dopo l’annata in prestito, tra luci ed ombre, con la maglia dell’Arsenal. Il talentuoso spagnolo ha voluto a sorpresa elogiare i rivali del Barcellona ed in particolar modo il tecnico dei catalani Setien. “Non sono stato abbastanza fortunato da essere allenato da lui”, ha detto Ceballos che nell’estate 2017 è passato dal Betis poi allenato da Setien al Real. “La sua filosofia di gioco mi pare spettacolare, è in un club dove può trionfare per le sue idee“.

Parole non da poco quelle del centrocampista classe 1996, seguito da Zidane nella sua unica stagione in prestito a Londra. Un destino che però potrebbe essere già segnato quello di Ceballos, lontano ancora una volta da Madrid per esigenze di mercato. Con Pogba e non solo nel mirino per la mediana, Perez potrebbe sacrificare il 23enne per fare cassa. In prima linea vi sarebbero dunque Inter e Juventus, pronte a fiutare l’affare per l’estate che verrà.

Una possibilità certamente più concreta di quella che porta a Barcellona, con il Real pronto ad opporsi ad un’eventuale cessione dello spagnolo ai grandi rivali blaugrana. Situazione in divenire, Inter e Juventus tornano a pensare a Ceballos: possibile chance da Madrid.

