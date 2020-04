Calciomercato Juventus, beffa clamorosa | Salta tutto per colpa di Alex Sandro

La Juventus ha un sogno proibito da diverse stagioni e con l’arrivo di Cristiano Ronaldo le sue quotazioni in bianconero sono salite, ma ora c’è il PSG.

Il calciomercato è fatto della stessa sostanza dei sogni, direbbe Shakespeare, e l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ne è stata la dimostrazione. Talvolta credere nella possibilità di arrivare ad obiettivi apparentemente impossibili ha creato storie indimenticabili: Maradona al Napoli, Ronaldo all’Inter e Zico all’Udinese sono solo alcuni esempi. Uno dei grandi sogni della Juventus in estate potrebbe lasciare il proprio club, ma la concorrenza del PSG rischia di essere fatale.

Calciomercato Juventus, svolta Marcelo | Ora il PSG è in vantaggio!

Ogni anno la Juventus prova a portare a Torino Marcelo. Il terzino brasiliano è stato, probabilmente, il miglior interprete del ruolo dell’ultimo decennio e uno dei migliori di sempre. Il numero ’12’ blanco sembra essere arrivato al capolinea della propria storia con il Real Madrid ed in estate potrebbe partire. L’amicizia, indimenticata, fra Marcelo e Cristiano Ronaldo potrebbe essere un’arma in più della Juventus per conquistarlo. L’asse mancino creato da ‘CR7’ e dal brasiliano con la maglia del Real è stato uno dei meccanismi più mortiferi per le difese avversarie che abbiano mai calcato un campo da gioco.

L’ambizione di Paratici di ricreare l’asse Marcelo-Ronaldo in bianconero, però, potrebbe essere intralciata dalla concorrenza. Come riportato da ‘Don Balon’, il PSG sembra essere passato in vantaggio nelle preferenze del terzino brasiliano. La Juventus gli offrirebbe un ruolo da comprimario, alternandosi con Alex Sandro, mentre i parigini gli darebbero la piena proprietà dalla fascia mancina. Una piccola differenza che potrebbe fare una grande differenza sulla scelta di Marcelo a fine stagione. E che farebbe infuriare l’amico Ronaldo.

Proprio nell’estate in cui l’arrivo di Marcelo alla Juventus potrebbe essere più fattibile, l’inserimento del PSG potrebbe far sfumare tutto.

