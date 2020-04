Calciomercato Juventus, contatto ‘ufficiale’ | Big ai saluti

La Juventus starebbe riflettendo sulla possibilità di cedere un centrocampista, dalla Francia arriva l’indiscrezione: contatti avviati con l’agente

Nella prima Juventus targata Maurizio Sarri, alcuni giocatori non sono riusciti a rendere al meglio. Per questo motivo, i bianconeri starebbero riflettendo sulla possibilità di cedere anche calciatori ritenuti fino ad ora importanti. Tra i possibili partenti ci sarebbe anche un centrocampista, risultato un po’ sottotono. Dalla Francia arriva l’indiscrezione secondo cui una big europea avrebbe chiesto informazioni per il giocatore.

Calciomercato Juventus, Psg alla finestra: chieste informazioni per Pjanic

Il Paris Saint Germain osserva da tempo molti top player in Serie A. Uno di questi sarebbe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che piace molto ai parigini. Secondo quanto riportato da ‘Le10sport‘, durante un incontro tra i dirigenti del club francese ed il procuratore del difensore, Fali Ramadani, ci sarebbe stata anche una richiesta di informazioni di Leonardo per il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Il bosniaco, dopo un annata giocata sottotono con la maglia bianconera, sarebbe uno dei giocatori che potrebbero partire in estate ed avendo lo stesso procuratore del difensore partenopeo, il Psg non vorrebbe farsi sfuggire l’occasione di iniziare a trattare subito per far tornare in Francia il giocatore.

Il prezzo del calciatore juventino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni e di sicuro il lato economico non sarebbe un problema per i parigini. Così il club guidato da Thomas Tuchel, potrebbe essere la prossima destinazione per Pjanic, che a 30 può ancora essere fondamentale in una grande squadra. Psg che dunque continua a costruire il proprio futuro con un occhio sui campioni della Serie A.

