Calciomercato Milan, caccia al terzino | Vecchia idea dalla Premier

Il Milan sonda il terreno per un terzino destro titolare, spunta nuovamente la pista Aurier, già sondata in passato: può lasciare il Tottenham in saldo.

Cercasi terzino destro. Sia che in stagione abbia giocato Davide Calabria sia che sia stato schierato Andrea Conti, le garanzie in casa Milan sulla corsia difensiva destra sono state decisamente poche. Ecco perché il club rossonero sta valutando diverse opzioni per quanto riguarda la corsia di destra in vista della prossima stagione. Serve un terzino titolare e dall’Inghilterra può arrivare la giusta occasione.

Calciomercato, Milan-Aurier: ritorno di fiamma

L’occasione in questione farebbe il nome di Serge Aurier. Il terzino destro ivoriano del Tottenham può infatti lasciare il club londinese in estate. Lo riferisce ‘Marca’, che sottolinea come in pole position nella corsa al giocatore africano ci sia proprio il Milan.

Il club rossonero ha seguito il terzino ex Paris Saint-Germain già in passato, ma quest’estate potrebbe essere la volta buona per concretizzare l’affare. Sotto contratto con gli ‘Spurs’ sino al 2022, Aurier può costare tra i 15 e i 18 milioni di euro, ma il club inglese potrebbe liberarlo ad un prezzo inferiore. Aurier ha infatti violato il lockdown e non è la prima volta che il giocatore si ritrova ai ferri corti con dirigenza e staff. Il Tottenham, sostengono dalla Spagna, sarebbe stufo ed è pronto a lasciar partire il terzino ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore di mercato. Il Milan potrebbe dunque approfittarne.

Il club rossonero è infatti a caccia di un titolare e molto probabilmente cercherà di cedere uno tra Conti e Calabria in estate. Aurier, che non è più giovanissimo, ma compirà comunque 28 anni a dicembre, può rappresentare la giusta occasione.

