Calciomercato Milan e Lazio, futuro Depay | Parla Aulas

Milan e Lazio monitorano la situazione Depay: il presidente Aulas si dice fiducioso, ma il rinnovo dell’olandese con il Lione ancora non arriva.

Da potenziale crack con il Psv Eindhoven alla bocciatura con il Manchester United. Ora a Lione, Memphis Depay sembra aver trovato la giusta dimensione. L’olandese si è ritagliato un ruolo fondamentale, maturando a pieno. Nonostante questo però, la squadra transalpina inizia a temere: non sembrano esserci novità infatti in merito ad un possibile rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, caccia al terzino | Vecchia idea dalla Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Scambio clamoroso col top club!

Calciomercato Milan e Lazio, occasione Depay: il punto

Il Milan segue da tempo il giocatore olandese e potrebbe pensare a lui per rafforzare il proprio attacco. A 26 anni Depay sembra aver raggiunto la giusta maturità e potrebbe essere pronto per un palcoscenico importante come San Siro. Oltre al club rossonero però non mancano gli estimatori.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Club inglesi e spagnoli sono all’erta, ma in Italia il giocatore piace (e tanto) anche alla Lazio. Il club biancoceleste sogna di regalare un colpo di spessore a Simone Inzaghi e alla piazza e Depay sembra essere la scelta di Tare. A giocare a favore di rossoneri e capitolini sono le parole del presidente del Lione Aulas all’emittente francese ‘Rmc Sport’. “La nostra volontà è quella di rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Per noi Depay è un giocatore fondamentale e tutti, tra dirigenti e staff, sono d’accordo nel prolungare il suo contratto. Gli abbiamo fatto diverse proposte, ma al momento non abbiamo ancora raggiunto un accordo”.

Un piccolo segnale di speranza dunque. Il giocatore sta recuperando da un grave infortunio, ma se non dovesse accettare le offerte del Lione, allora è possibile che il club transalpino possa decidere di cederlo in estate evitando di perderlo a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, retroscena clamoroso | Modric vicinissimo!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, dalla Spagna: il Barcellona si tira fuori