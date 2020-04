Calciomercato Milan, retroscena clamoroso | Modric vicinissimo!

Dalla Spagna è trapelato un clamoroso retroscena di mercato: il Milan era vicinissimo ad acquistare Modric, ma l’addio di Boban ha cambiato tutto.

Modric e il Milan sono stati ad un passo. Il calciomercato, spesso, è una vera e propria congiuntura astrale: devono verificarsi le situazioni giuste per rendere possibile un trasferimento. Secondo quanto filtrato dalla Spagna è quanto accaduto recentemente al Milan: i rossoneri, infatti, sono stati ad un passo dall’assicurarsi uno dei più grandi giocatori degli ultimi anni. Un trasferimento praticamente concluso, che si è tramutato in un nulla di fatto con l’addio di Boban. La rottura fra Gazidis ed il dirigente croato, potrebbe aver avuto un effetto fatale sul mercato rossonero.

Calciomercato Milan, retroscena dalla Spagna | Modric è stato ad un passo

Secondo quanto rivelato da ‘Marca’, il Milan sarebbe stato incredibilmente vicino all’accordo per Luka Modric. Alla regia dell’operazione c’era l’amico del centrocampista, Boban, che stava riuscendo a sfruttare al meglio la situazione contrattuale in cui versa il Pallone d’Oro del 2018. Modric, infatti, andrà in scadenza ne 2021 con il Real Madrid ed al momento è difficile ipotizzare un prolungamento del contratto. Il rischio per le ‘Merengues’, allora, è quello di perderlo a zero fra un anno e per questo potrebbero mettere il centrocampista croato sul mercato questa estate.

La volontà di Boban di portare Modric al Milan aveva trovato terreno fertile a Madrid. La rottura, totale e definitiva, con Gazidis però ha avuto come conseguenza quella di raffreddare completamente l’asse di mercato con il Real Madrid. L’idea di Boban era quella di affidare il centrocampo rossonero all’esperienza e al genio di Modric, dando in questo modo la possibilità ai giovani di crescere con un vero e proprio maestro. La difficoltà maggiore era quella relativa all’ingaggio, con il croato che percepisce 10 milioni annui a Madrid.

