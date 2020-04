Calciomercato Juventus, segnali dalla Francia | Parla il presidente

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un colpo dalla Ligue 1: il presidente non esclude la cessione del suo gioiello

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il ritorno in campo della Serie A e non solo. Le direttive dell’Uefa parlano chiaro per la ripresa dei campionati ma, al di là di ciò, i grandi club progettano già la stagione 2020/21. In tal senso arrivano dichiarazioni contrastanti per quanto riguarda il futuro del gioiello nel mirino del club bianconero per il calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatto ‘ufficiale’ | Big ai saluti

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | La decisione

Calciomercato Juventus, il presidente: “Non ha senso tenerlo se…”

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato ai canali ufficiali del Lione per trattari alcuni temi riguardanti i gioielli del club francese. A partire da Houssem Aouar, talentuoso centrocampista già cercato dalla Juventus. “E’ uno dei grandi talenti del nostro club“, ha detto Aulas “Non ha senso tenere un giocatore contro la propria volontà“. Parole chiare con il giocatore che però non avrebbe intenzione al momento di cambiare: “Ad oggi non ha mostrato nessuna voglia di andare via“.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Il giovane talento ha collezionato 37 presenze con 9 reti e ben 7 assist vincenti. Paratici rimane alla finestra per il gioiello che potrebbe completare, alle giuste condizioni, il centrocampo di Sarri. “Adesso è tutto bloccato, contatti non ce ne sono stati”. Porta aperta ma non troppo con la volontà del patron del Lione che pare chiarissima: “Vogliamo tenerlo anche se ci sono arrivate richieste importanti per Aouar.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Douglas Costa può partire | Sostituto dalla Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa clamorosa | Salta tutto per colpa di Alex Sandro