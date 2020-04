Calciomercato Juventus, Douglas Costa può partire | Sostituto dalla Premier

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sulla possibile cessione di Douglas Costa e sul rimpiazzo che potrebbe arrivare dal Tottenham di Mourinho

Nel prossimo calciomercato potrebbe concludersi l’avventura alla Juventus di Douglas Costa. In tre stagioni l’esterno brasiliano non è mai riuscito a imporsi mettendo più in mostra i suoi problemi fisici e la sua grande discontinuità che l’enorme bagaglio tecnico che aveva fatto vedere soprattutto allo Shakhtar Donetsk. Possibile una richiesta di 40 milioni di euro per il suo cartellino, con i bianconeri che alla fine potrebbero ‘accontentarsi’ anche di 30 considerata la recessione economica post emergenza coronavirus e appunto il rendimento tutt’altro che eccelso del 29enne ex Bayern.

Calciomercato Juventus, brasiliano per brasiliano: dal Tottenham il sostituto di Douglas Costa

Atletico Madrid, Valencia, Paris Saint-Germain e nella fattispecie un paio di big inglesi i candidati all’acquisto di Douglas Costa, il cui contratto scade nel giugno 2022. Come rimpiazzo del classe ’90 di Sapucaia do Sul, Sarri potrebbe indicare un altro brasiliano che diversi anni fu vicino a vestire la maglia dell’Inter: parliamo di Lucas Rodrigues Moura da Silva, noto come Lucas Moura. L’ex San Paolo e PSG è un giocatore che per caratteristiche ben si integrerebbe negli schemi e nel calcio del tecnico bianconero, che forse lo avrebbe voluto con sé già nel suo periodo sulla panchina del Napoli.

Il Tottenham, una bottega carissima e un osso duro in sede di trattativa (chiedere per conferma a Marotta), potrebbe sparare una richiesta di 40 milioni di euro che la società di Andrea Agnelli avrebbe il modo di abbassare inserendo una contropartita tecnica. Per esempio Danilo, arrivato l’estate passata dal Manchester City nello scambio con Cancelo ma che quasi mai ha convinto dirigenza, allenatore e tifosi.

Mourinho potrebbe gradire molto la contropartita, a cui i bianconeri aggiungerebbero magari 25-28 milioni. Va detto però che Lucas Moura è un giocatore molto importante per gli ‘Spurs’, ma anche un profilo che non scombussolerebbe le gerarchie nello spogliatoio e in particolare il monte ingaggi juventino. Il suo stipendio, infatti, sfiora ‘solo’ i 5 milioni di euro, a fronte di un contratto fino al giugno 2024 rinnovato nell’agosto passato.

