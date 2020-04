Calciomercato, “Da Juventus e Real!” | Le cifre dell’affare

La Serie A sta crescendo ed i giovani talenti che brillano nel campionato italiano sono diversi, il ds Giarretta ne consiglia uno: “Da Real o Juventus”.

La crescita del calcio italiano è sotto gli occhi di tutto: la dimostrazione è anche un campionato maggiormente equilibrato e non dominato dalla Juventus in solitaria. I giovani talenti che sgomitando sono venuti alla ribalta sono diversi: da Castrovilli a Tonali, fino ad Orsolini e Kulusevski. Quest’ultimo è già stato acquistato dai bianconeri nel mercato invernale, ma la razzia di stelle nascenti della Juventus potrebbe essere solo all’inizio. Dalla Bulgaria, intanto, arrivano consigli per Paratici.

Calciomercato, Giarretta avverte | “Orsolini da Real o Juventus”

La Juventus ha costruito i successi di questi ultimi anni sulla programmazione, di cui Fabio Paratici è un maestro. I consigli però sono sempre ben accetti dal ds bianconero, specialmente quando arrivano da altri illustri colleghi. Come nel caso di Cristiano Giarretta, ex ds di Novara e Udinese ed attuale ds del CSKA Sofia, che ha parlato di Orsolini ai microfoni di ‘Calciomercato24’: “Arriverà a giocare nei migliori club al mondo e parlo di Juventus, Barcellona e Real Madrid. È un giocatore che può stare a quei livelli: ha qualità importanti, tecniche e fisiche”.

Riccardo Orsolini è stato una delle sorprese dell’ultima stagione: con il Bologna di Mihajlovic ha segnato ben 7 reti, esprimendosi come uno dei migliori esterni del campionato. La Juventus l’estate scorsa ha ceduto a titolo definitivo l’esterno classe ’97 al Bologna, ma ha mantenuto in ogni caso una corsia preferenziale su ‘Orso’. La valutazione attuale di Orsolini, però, è raddoppiata rispetto all’anno scorso e adesso occorrono 30 milioni per accaparrarselo. I bianconeri, in ogni caso, non hanno mai perso di vista i progressi del numero ‘7’ felsineo ed in estate potrebbero tentare l’affondo.

