Inter, scambio da urlo con Simeone | Doppia beffa per la Juve

L’Inter, nella prossima finestra di calciomercato, potrebbe mettere sul piatto il cartellino Icardi per convincere l’Atletico Madrid a privarsi di Thomas

Anche la Juventus si sarebbe aggiunta nella lista delle pretendenti per Thomas Partey. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell’Atletico Madrid, già sul taccuino di Manchester United, Arsenal e Inter. Con i nerazzurri potrebbe quindi riproporsi un nuovo duello di mercato, con gli ex ‘gemelli’ Marotta e Paratici che affilano le armi in vista della prossima finestra estiva.

Simeone e l’Atletico difficilmente si proveranno del ghanese, con il club madrileno intenzionato a blindare il classe ’94 con il rinnovo di contratto oltre il 2023. Servirà quindi un’offerta economica davvero importante, superiore ai 50 milioni della clausola rescissoria, per far cambiare idea ai ‘Colchoneros’ e aprire all’addio di Thomas.

Calciomercato Inter, jolly Icardi per il colpo Thomas

La Juve potrebbe giocarsi la carta Bernardeschi, in partenza da Torino, mentre l’Inter studierebbe una soluzione doppiamene indigesta ai bianconeri. Ovvero mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi, a più riprese accostato anche all’Atletico e obiettivo sempre sensibile della ‘Vecchia Signora’ per rinforzare l’attacco di Sarri. Simeone stima il connazionale che, in caso di mancato riscatto da parte del Paris Saint-Germain, potrebbe essere utilizzato dai nerazzurri nella trattativa per Thomas.

Icardi ha una valutazione di 70 milioni di euro, 20 milioni in più rispetto alla clausola del ghanese. Una proposta che potrebbe stuzzicare Simeone e l’Atletico, con l’Inter che darebbe così un doppio schiaffo alla rivale Juventus.

G.M.