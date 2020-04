Serie A, c’è la svolta per la ripresa | “Favorevole agli allenamenti”

In tanti vorrebbero riprendere ad allenarsi, ma sempre con la massima sicurezza. Dal 4 maggio potrebbero cambiare le dinamiche: la svolta

La Serie A, così come gli altri principali campionati europei, è ferma a seguito dell’emergenza Coronavirus. I calciatori si stanno allenando a casa ormai da un mese e un mezzo, ma ora c’è tanta voglia di tornare in campo, almeno per gli allenamenti. Dal 4 maggio il Governo potrebbe dare il via libera alle nuove dinamiche con protocolli ben precisi rispetto alla normalità.

Serie A, parere positivo per la ripresa degli allenamenti

Ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che ha dato parere positivo per far tornare agli allenamenti i tanti calciatori reclusi in casa: “Sono favorevole alla ripresa degli allenamenti, ma solo se la consideriamo all’interno di un percorso di svezzamento che riguarda l’intero Paese”. Poi ha aggiunto: “La priorità sarà quello di tornare a riaprire l’Italia rispettando due parametri: il buonsenso e l’esperienza tecnico-scientifica”.

Infine, lo stesso direttore ha rivelato il suo pensiero in caso di un nuovo calciatore positivo: “Fondamentale sarà l’osservazione costante della popolazione, il monitoraggio dell’andamento epidemiologico.Se un calciatore verrà trovato positivo non si dovrà fermare tutto”.

Una nuova linea per cercare di riprendere anche l’attività agonistica: tanti calciatori potrebbero esultare nei prossimi giorni.

