Calciomercato, lockdown violato | Club scioccato!

L’attaccante viola il lockdown e il suo club è furioso. Può partire già nella prossima estate, su di lui tre club di Serie A!

Dopo aver brillato nei primi mesi con la Juventus, Moise Kean si è trasferito in Premier League in cerca di fortune ancor più importanti. Il calciatore classe 2000 però non ha brillato nei primi mesi con l’Everton e ha realizzato solo una rete in 22 presenze.

L’attaccante, però, potrebbe aver rotto definitivamente i rapporti con il suo club durante questa quarantena. Il Daily Star, infatti, ha pubblicato delle foto di un gruppo di Snapchat in cui si vede il calciatore italiano che partecipa a una festa con donne e uomini probabilmente nel suo appartamento.

Everton, club inorridito: Kean può partire. Tre club di Serie A su di lui

L’Everton ha rilasciato un comunicato dopo la notizia della festa di Moise Kean. Ecco la nota: “Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli“.

Per Moise Kean ora è prevista una multa salata ma non solo. Questa rottura potrebbe portare anche all’addio dell’attaccante, che potrebbe così fare ritorno in Italia. Su di lui, magari, potrebbero fiondarsi squadre come Roma, Inter o Napoli.

Negli scorsi mesi l’ex Juve ha dimostrato di avere talento calcistico, ma deve cercare di sfruttarlo al meglio per non avere rimpianti in futuro.

