Calciomercato Inter, doppia beffa da Lampard per l’attacco!

Oltre al francese, il Chelsea mette nel mirino un nuovo obiettivo dell’Inter. Doppia beffa per i nerazzurri

È stato un mese di gennaio molto movimentato per Olivier Giroud, che è stato a un passo dall’addio con il Chelsea ma alla fine non si è fatto più nulla. Il francese è stato inseguito per diverse settimane dall’Inter e nelle ultime ore di mercato ci ha provato anche la Lazio.

Le italiane sembravano intenzionate a provarci nuovamente nella prossima sessione di mercato estiva in quanto sarebbe scaduto il contratto di Olivier Giroud, ma con il rinnovo del Chelsea cambia tutto.

Calciomercato Inter, il Chelsea prolunga il contratto di Giroud e va a caccia di Mertens

Il Chelsea ha deciso di prolungare di un altro anno il contratto dell’attaccante francese, che potrebbe dunque essere tolto dai radar delle compagini di Serie A. Adesso, infatti, l’Inter dovrebbe pagare il Chelsea per assicurarsi le prestazioni di Giroud per cui l’obiettivo potrebbe essere sfumato definitivamente.

I Blues, inoltre, vorrebbero beffare nuovamente le italiane. Stando a quanto riportato dal Daily Star, il club di Londra sarebbe intenzionato a trattare per Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Il Chelsea vorrebbe attaccanti più prolifici e per questo sarebbe già pronta l’offerta per il calciatore classe 1987.

Anche in questo caso, dunque, potrebbe arrivare una brutta notizia per l’Inter che segue da tempo l’attaccante belga e ora ha una concorrente in più.

