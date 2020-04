Calciomercato Inter, obiettivo top player | Piano, cifre e nome

Marotta pronto a costruire un’Inter da scudetto. L’acquisto più costoso potrebbe essere fatto a centrocampo: ecco la strategia e il possibile colpo

L’emergenza coronavirus non frenerà il piano di rilancio dell’Inter, anzi nella prossima sessione di calciomercato Marotta proverà a ridurre al minimo il gap dalla Juventus. L’obiettivo sarà costruire una squadra finalmente da scudetto: l’acquisto più costoso, al di là del possibile erede di Lautaro, potrebbe essere fatto a centrocampo dove mancano forza fisica, un po’ di personalità e chi possa dare anche un contributo in zona gol.

Calciomercato Inter, 107 milioni per il top player: ecco come. Poi assalto a Pogba

Il maxi investimento per il centrocampista arriverebbe dopo qualche cessione. Magari dopo quelle di Mauro Icardi, Ivan Perisic e Matias Vecino. Per i primi due i nerazzurri contano ancora di incassare 90 milioni in tutto: 70 per il riscatto dell’argentino del PSG, che diventerebbero 85 qualora i francesi rivendessero poi l’argentino alla Juventus, 20 per l’esterno passato al Bayern Monaco l’estate passata. Sui 17 milioni, invece, il possibile incasso dalla partenza dell’uruguaiano che vanta estimatori in Spagna e Inghilterra. Dai tre addii, quindi, il club di Viale della Liberazione potrebbe raggranellare un totale di 107 milioni di euro, senza contare il risparmio degli eventuali ingaggi. Dicevamo del top per il centrocampo, a riguardo diventa sempre più ‘autorevole’ la candidatura di Paul Pogba.

Larga parte di quei 107 milioni di euro potrebbe essere spesa per riportare il francese in Italia, strappandolo alla concorrenza di Real e soprattutto dell’ex Juventus. Il Manchester United, con cui il Campione del Mondo è in rotta da tempo, potrebbe accettare di perderlo per 80 milioni, consentendo a Suning di utilizzare i restanti 27 per l’acquisto di un laterale mancino. A tal proposito il desiderio di Conte è sempre Marcos Alonso del Chelsea, come alternativa Emerson Palmieri suo compagno nei ‘Blues’.

R.A.

