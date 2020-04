Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Decisione presa!

Cristiano Ronaldo ha vissuto l’ennesima stagione da protagonista, attirando ancora l’interesse delle big di Europa. C’è la decisione sul futuro!

È stata una stagione straordinaria fin qui per Cristiano Ronaldo, che prima dello stop causato dal coronavirus ha realizzato ben 21 reti in 22 partite di Serie A giocate. Il portoghese è andato a segno per undici gare consecutive e ha eguagliato il record di Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta.

In stagione invece sono ben 25 le reti siglate con il club bianconero dal portoghese, che è stato il più determinante soprattutto nei momenti di difficoltà avuti negli ultimi mesi prima dello stop. La Juventus non ha convinto in tutte le partite, ma spesso sono arrivati i tre punti grazie alle giocate singole di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, portoghese convinto: vuole restare!

Sono state tante le voci di queste settimane che hanno parlato dell’interesse di club importanti per il fenomeno portoghese. Secondo quando riportato da Tuttosport, però, il numero 7 dovrebbe rispettare il suo contratto e vestire bianconero anche nelle prossime due annate.

Il rapporto tra le parti sembrerebbe solido e nulla farebbe presagire un addio già in estate nonostante la crisi causata dal coronavirus. La Juventus è convinta che nessun calciatore è in grado di portare sponsor come Cristiano Ronaldo, anche per questo non vuole liberarsene a breve.

Prima della crisi causata dal coronavirus, si parlava addirittura di rinnovo del portoghese con i bianconeri, visto che la sua intenzione sembrerebbe quella di giocare fino a 40 anni.

