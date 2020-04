Calciomercato Juventus, rinnovo bloccato | Paratici ci prova!

La situazione del calciatore del Barcellona continua a essere in bilico. C’è una novità riguardo il rinnovo, la Juventus vuole sfruttare l’occasione

È una situazione delicata quella che riguarda il futuro di Marc-Andre Ter Stegen. Il Barcellona ha considerato come priorità il rinnovo del suo portiere e prima dell’emergenza coronavirus era pronta a fare offerte importanti per il rinnovo del contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Decisione presa!

Secondo quanto riporta Sport.es, però, ora i Blaugrana sembrerebbero intenzionati a interrompere le trattative finché non si avrà un quadro economico più chiaro riguardo le conseguenze di questa crisi mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo top player | Piano, cifre e nome

Calciomercato Juventus, si monitora la situazione di Ter Stegen per sfruttare l’occasione

Ter Stegen e il Barcellona hanno buoni rapporti, ma ci sarebbero delle divergenze economiche che avrebbero fermato il rinnovo del contratto che è in scadenza nel 2022. Il portiere guadagna meno di calciatori che hanno pochissimo spazio e per questo vorrebbe un aumento dello stipendio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Da Juventus e Real!” | Le cifre dell’affare

Se non ci dovesse essere un rinnovo entro la fine della prossima stagione, il Barcellona potrebbe cedere il tedesco solo per avere un ritorno economico prima della scadenza del contratto. Su di lui ci sarebbe l’interesse della Juventus, che era interessata anche in passato, e del Bayern Monaco. Ma c’è anche il pericolo Premier League, visto che lì sembrerebbero esserci dei movimenti importanti riguardo i portieri.

Lo stop delle trattative, dunque, potrebbe aumentare le voci di mercato riguardo Ter Stegen e nei prossimi mesi si avrà probabilmente una situazione più chiara riguardo il suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, offerta per il gioiellino | C’è anche il Bayern!

Calciomercato Inter e Juventus, Salah in uscita | Duello da sogno Marotta-Paratici