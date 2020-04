Calciomercato Milan, colpo di scena Donnarumma | I dettagli

Si discute continuamente del futuro dell’estremo difensore Gianluigi Donnarumma. C’è un colpo di scena importante in casa Milan

Non è stata una grande stagione del Milan fin qui, visto che i rossoneri sembrerebbero aver fallito ancora una volta l’obiettivo Champions League. Il quarto posto occupato dall’Atalanta, che ha una gara in meno, è ormai distante dodici punti e anche in caso di ripresa del campionato sembrerebbe difficile ipotizzare una rimonta.

La società inizia a lavorare sul futuro e vorrebbe programmare un mercato importante per provare a colmare il gap con le squadre che precedono i rossoneri in classifica. Per farlo, prima di tutto bisognerà definire nel dettaglio le situazioni di Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Milan, svolta Donnarumma: contatti con la dirigenza per restare!

L’estremo difensore è stato accostato a tante squadre in queste settimane, grazie anche a una spinta del suo procuratore Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il suo addio non sembrerebbe più così scontato.

Donnarumma vorrebbe provare a vestire ancora la maglia del Milan, squadra che tifa fin da bambino, e avrebbe avviato i contatti con la dirigenza in questo periodo di quarantena. Il classe 1999 potrebbe decidere di rinnovare nel caso in cui non ci dovesse essere una decurtazione dello stipendio attuale, che è di 6 milioni di euro all’anno.

Ora la decisione spetta alla società, che pensava a un abbassamento dello stipendio della rosa ma potrebbe fare un eccezione per Gigio Donnarumma.

