Calciomercato, l’attaccante gela la Serie A | Futuro deciso!

Novità importanti per un vecchio obiettivo di calciomercato dei top club di Serie A: le sue dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro del mondo del calcio dopo lo scossone dovuto al Coronavirus, non smettono di rincorrersi le voci sui prossimi colpi di calciomercato. Uno dei profili maggiormente accostati alla Serie A negli ultimi mesi è uscito allo scoperto rivelando la sua prossima squadra: le sue parole.

Calciomercato, Thauvin rivela la sua prossima squadra: “Ho deciso!”

Costretto ai box da tempo per il lungo infortunio alla caviglia, il gioiello del Marsiglia Florian Thauvin è stato protagonista attraverso una diretta Instagram. L’esterno francese, in videochiamata con Malik Bentalha, è uscito allo scoperto rivelando quella che sarà la sua prossima squadra. “Ho combattuto per ritornare, pensate che me ne andrei così?”, ha dichiarato l’attaccante che ha quindi concluso con decisione: “Resto a Marsiglia, il dibattito è chiuso!“.

Doccia gelata per le pretendenti a Thauvin che rappresentava, per i top club italiani e non solo, una grande occasione. Il giocatore classe 1993 è infatti in scadenza il 30 giugno 2021 con il club francese e questo lo aveva più volte accostato alle italiane in vista della prossima stagione.

La voglia di tornare protagonista con la maglia del Marsiglia però non frena Thauvin, pronto a giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo di scena nell’estate 2021.

S.C