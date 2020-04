Calciomercato, addio Inter | Ecco l’alternativa a Lautaro!

Il club continua a pescare in casa Inter. Non c’è solo Lautaro Martinez in bilico: spunta un altro nome per il prossimo mercato

Ci si attende un mercato molto movimentato per l’Inter, che potrebbe fare operazioni importanti sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro ha vissuto una buona stagione fino allo stop forzato causato dal coronavirus, per cui molti elementi sono finiti nel mirino di diverse squadre europee.

Il più ambito è sicuramente Lautaro Martinez, arrivato dall’Argentina due anni fa e dopo una prima stagione nell’ombra, è cresciuto a vista d’occhio ogni settimana ed è diventato un calciatore fondamentale per la squadra allenata da Antonio Conte. Il suo futuro ora è in bilico a causa del forte interesse del Barcellona.

Calciomercato Inter, Sanchez è il piano C per l’attacco del Barcellona

Secondo quanto riportato da Don Balon, Lautaro è il piano A dei Blaugrana per la prossima sessione di mercato, dopo di lui c’è Aubemayang e infine un altro elemento che gioca attualmente nell’Inter, ovvero Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha già vissuto un’esperienza nel Barcellona e potrebbe anche tornarci nei prossimi mesi.

Il suo profilo si è svalutato in questi ultimi anni ma dalla Spagna dicono che proprio il prezzo basso (circa 15 milioni di euro) potrebbe portare il club catalano a fare questa scommessa. Per accettare questa nuova destinazione, però, Sanchez dovrebbe abbassarsi lo stipendio visto che l’Inter paga circa 5 milioni mentre con i Red Devils la cifra è triplicata.

Il cileno ha disputato poche gare in questa stagione a causa dell’infortunio ma in ogni caso potrebbe salutare l’Inter in estate visto che scadrà il prestito dal Manchester United.

