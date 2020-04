Calciomercato Inter e Milan, attaccante più lontano | Concorrenza inglese

Inter e Milan sembrerebbero puntare allo stesso attaccante per il mercato estivo, ma la concorrenza aumenta: big della Premier sul bomber

Bisogna iniziare a pensare molto prima ai colpi di mercato per riuscire a finalizzarli nella maniera migliore. Questo è ciò che stanno facendo Inter e Milan, iniziando già a cercare nuovi innesti per la prossima stagione. Alle due società milanesi, sarebbe stato spesso accostato l’attaccante del Monaco, Ben Yedder. Sulle tracce del bomber francese però, come riportato da ‘Todo fichajes’, spunterebbe anche l’interesse di alcuni top club della Premier League, come Arsenal, Liverpool, Manchester Cty e United. Il giocatore sarebbe valutato dalla società francese circa 45 milioni di euro, che sembrerebbero essere negoziabili. Naturalmente dopo le prestazioni di questa stagione in Ligue 1 del bomber transalpino, al primo posto della classifica cannonieri insieme a Mbappe con 18 gol, nessuna delle big europee vuole farsi sfuggire l’attaccante. Strada che quindi si complica per le due società milanesi.

