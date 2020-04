Calciomercato, addio Juventus | In Spagna con Allegri!

Massimiliano Allegri sarebbe pronto a ripartire in vista della prossima stagione con un nuovo progetto avvincente: possibile beffa alla Juve

Pronto per una nuova sfida. Massimiliano Allegri non vede l’ora di rimettersi in pista dopo l’anno sabbatico. Ora per lui potrebbero aprirsi nuove possibilità per mettere in moto tutte le sue qualità. Tante squadre lo hanno contattato: possibile sbarco a Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, valzer degli esterni | Nuovo super intreccio con il Barcellona

Calciomercato Juventus, Allegri con Alex Sandro all’Atletico Madrid

Massimiliano Allegri sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid per il post-Simeone. Per ora ci sarebbero stati soltanto diversi contatti tra le parti con la possibilità di volare così in Liga per un nuovo capitolo della sua avvincente carriera. Sulle sue tracce sarebbe piombato anche il Newcastle con un progetto davvero entusiasmante.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, proposta shock | “Juve-Lazio finale scudetto”

In questo modo l’ex allenatore della Juventus potrebbe pensare all’assalto del terzino brasiliano dei bianconeri Alex Sandro, pronto a cambiare aria in estate. L’Atletico ha urgenza di rinforzare la corsia mancina vista la sola presenza di Renan Lodi e così il sudamericano sarebbe perfetto per i “colchoneros”.

Allegri continua a pensare così al suo futuro per tornare in pista come ai vecchi tempi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, doppia beffa da Lampard per l’attacco!

Serie A, ripresa allenamenti | L’annuncio di Conte per le nuove date