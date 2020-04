Calciomercato Juventus, scatto Paratici | Scambio tra difensori in Serie A

La Juventus ha ben in mente l’obiettivo per la fascia. Paratici studia la mossa per convincere il club: c’è un sacrificato!

La Juventus inizia a lavorare per il futuro e sfrutta questa pausa forzata causata dal coronavirus per iniziare a preparare le mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La squadra bianconera ha ormai una base solida da diversi anni, ma bisogna cercare sempre di sfruttare le occasioni importanti per continuare a crescere.

Le big di Europa vanno sempre a mille e bisogna essere costantemente al lavoro per tenere il passo e provare a fare bene in Champions League. Fabio Paratici starebbe valutando un rinforzo sulla fascia e il calciatore potrebbe arrivare direttamente da un club di Serie A.

Calciomercato Juventus, idea Gosens dall’Atalanta: scambio con Romero

Il grande cammino dell’Atalanta sia in campionato che in Europa ha portato all’interesse di tante squadre per alcuni protagonisti. La Juventus è accostata ormai da diverso tempo a Robin Gosens, che è un esterno sinistro con ottime doti offensive. In questa stagione i suoi numeri sono impressionanti: ben 8 reti e 5 assist.

Il calciatore nel mese di gennaio ha annunciato il rinnovo fino al 2024 e potrebbe essere difficile strapparlo ai bergamaschi. Fabio Paratici però potrebbe avere un’idea convincente: il dirigente bianconero potrebbe mettere sul piatto il difensore Christian Romero che piace ai nerazzurri.

L’argentino sta vivendo questa stagione con la maglia del Genoa ma è in prestito e in estate tornerà alla Juventus.

