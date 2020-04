Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del padre!

La situazione di Gonzalo Higuain è tornata in bilico in queste settimane. Il padre fa chiarezza e fa un annuncio sul futuro

È stata una stagione positiva a metà per Gonzalo Higuain fin qui. L’argentino l’estate scorsa è riuscito a convincere Maurizio Sarri e il suo staff e si è conquistato la permanenza a Torino con il duro lavoro in ritiro. All’inizio del campionato ha avuto più spazio e ha dimostrato di conoscere bene lo stile di gioco richiesto dal suo allenatore, ma non è riuscito a realizzare così tanti gol come in passato.

Calciomercato Juventus, il padre di Higuain: “Gonzalo non andrà via”

Il futuro di Higuain è tornato ad essere in bilico in queste settimane e il padre Jorge ha voluto chiarire la situazione attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di LMN. Ecco le sue parole: “Non è vero tutto ciò che si dice su Gonzalo. Io vi posso dire una cosa: Higuain non andrà via dalla Juventus, perché rispetterà il suo contratto con i bianconeri e resterà per un altro anno e mezzo. Il suo ciclo a Torino si concluderà nel 2022“.

Solo la Juve nei pensieri di Higuain: “Posso garantirvi che ora nella testa di Gonzalo non c’è l’idea di lasciare i bianconeri, è molto amato dai tifosi e a sua volta anche lui ama la società, la maglia e i sostenitori. Questa è la realtà riguardo la sua carriera, a meno che non ci siano degli imprevisti”.

Futuro al River Plate? “Una volta che finirà l’avventura con la Juventus, sarà lui a decidere cosa fare in quanto sarà il padrone del proprio destino”.

