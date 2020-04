Calciomercato, intrigo in difesa | Svolta per Inter e Juventus

Il calciomercato estivo di Inter e Juventus potrebbe vedere una grande occasione per la difesa: segnali importanti dalla Francia

Continua la pausa forzata del mondo del calcio a causa del Coronavirus. Una ripresa lenta che potrebbe coincidere con il ritorno in campo della Serie A nelle tra alcune settimane. Club come Inter e Juventus sono però già vigili in ottica calciomercato, con una possibile grande occasione dalla Liga: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter e Juventus, svolta Umtiti: ecco perchè

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Le10Sports‘, il Barcellona starebbe continuando a seguire Marquinhos. Il centrale del Psg, che ha firmato il rinnovo con i francesi lo scorso gennaio e fino al 2024, resta nel mirino del presidente Bartomeu. In tal senso, i contatti passati tra Marquinhos ed il Barcellona lasciano presagire un possibile ritorno di fiamma in estate, liberando definitivamente Samuel Umtiti. Il centrale francese è il nome caldo sia per Marotta che per Paratici che fiutano l’affare in vista di giugno.

Umtiti, messo sul mercato dalla dirigenza catalana, potrebbe essere il perfetto erede in nerazzurro nell’ipotesi che Godin saluti la squadra di Conte dopo una sola stagione. In casa Juventus invece viene visto come un profilo di spessore da affiancare in quello che potrebbe essere l’ultimo anno di Chiellini in bianconero.

Ipotesi suggestiva che potrebbe prendere corpo durante l’estate. Marquinhos alla corte di Setièn, Inter e Juventus rimangono alla finestra per Umtiti.

S.C