Calciomercato, irrompe la Juventus | Bianconeri sul talento della Lazio

La Juventus continua a guardare in casa dei diretti concorrenti allo scudetto: un altro big della Lazio nel mirino oltre a MIlinkovic-Savic

La stagione che è stata sospesa, ma che sembra possa riprendere a giugno, ci stava regalando un emozionante lotta al vertice tra la Juventus e la Lazio. I bianconeri hanno trovato nel loro cammino verso il nono scudetto consecutivo, un’inaspettata Lazio che continua a sognare di strappargli il titolo. Intanto Fabio Paratici continua a guardare con interesse in casa degli avversari biancocelesti. Altro giocatore nel mirino oltre a Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic-Savic: anche Luis Alberto nel mirino di Paratici

Tieni stretti gli amici ed ancor più stretti i nemici, questo sembrerebbe essere un proverbio abbastanza caro nella politica degli acquisti della Juventus. Infatti dopo gli acquisti di Cristiano Ronaldo e de Ligt, gli autori delle ultime due eliminazioni in Champions, i bianconeri starebbero guardando in maniera interessata anche ad alcuni giocatori della Lazio, principale antagonista per lo scudetto. Infatti oltre all’ormai noto interesse per Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato da ‘Daily Express‘, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino anche Luis Alberto. Nonostante il calciatore spagnolo avrebbe ormai trovato l’accordo per il rinnovo con la squadra capitolina, come dichiarato anche dal suo agente ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, la Juventus vorrebbe comunque tentare di strapparlo a club di Lotito.

Insieme alla società juventina, anche l’Everton di Ancelotti avrebbe messo gli occhi sul calciatore. Inoltre, qualora Luis Alberto decidesse di partire, il 30% del prezzo di cessione andrebbe ai vecchi proprietari, il Liverpool. Un’operazione molto difficile visto il rinnovo imminente, ma nel calciomercato non si può mai sapere.

