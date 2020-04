Calciomercato Juventus, indiscrezione su Pogba | “Ecco il suo futuro”

Il grande sogno della Juventus per il prossimo mercato è il ritorno di Paul Pogba e dalla Francia arriva l’indiscrezione che può cambiare tutto.

La Juventus ha come suggestione massima quella di riportare a Torino il talento di Paul Pogba. L’addio ai bianconeri ha lasciato un vuoto sia nel club torinese che nel centrocampista francese. Le fatiche di Pogba al Manchester United sono state eccessive e, quasi, inspiegabili per un talento del genere. La rottura con Mourinho prima e con Solskjaer poi, lasciano pochi dubbi sul futuro del campione del mondo: cambiare aria è praticamente un imperativo. La concorrenza per Pogba è delle peggiori, con il Real Madrid che potrebbe regalare una nuova stella al ‘Bernabeu’.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus | Serie A, Gravina: “Ecco quando ripartiremo”

Calciomercato Juventus, Pogba verso il Real | “È una cosa che accadrà”

Dalla Francia le indiscrezioni su Paul Pogba non sono musica per le orecchie degli uomini di mercato della Juventus. Ai microfoni di ‘RMC’, Willy Sagnol -ex giocatore del Bayern Monaco- ha rivelato che: “Tutto lascia pensare che Pogba vada al Real Madrid. Zidane e Florentino Perez lo vogliono e lo United sarebbe felice di liberarsi del suo ingaggio”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del padre!

Paul Labile Pogba potrebbe diventare in estate la nuova stella del Real Madrid, mandando in frantumi le ambizioni della Juventus. Paratici, dal canto suo, proverà ad inserirsi in ogni minima possibilità lasciata aperta dal Manchester United. Un giocatore come Pogba è proprio quello che è mancato alla ‘Vecchia Signore’ di questa stagione. La completezza del francese colmerebbe le lacune evidenziate da Sarri nel centrocampo bianconero.

Il sogno Pogba della Juventus potrebbe infrangersi contro l’insistenza del Real Madrid: Willy Sagnol non ha alcun dubbio.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Arriva la svolta

Serie A, intera categoria al fallimento | “Dovremo vendere i migliori”

Calciomercato Juventus, valzer degli esterni | Nuovo super intreccio con il Barcellona