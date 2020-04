Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic | L’erede lo porta Raiola!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un nuovo colpo in attacco: Raiola può portare l’erede di Ibrahimovic

La situazione del calcio italiano resta statica, con il Coronavirus che ha costretto da quasi due mesi la chiusura di tutte le competizioni. In Italia, in attesa di un ipotetico ritorno in campo tra alcune settimane, si guarda già alla prossima sessione di calciomercato: il Milan studia il piano per il sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, post Ibrahimovic: ci pensa Raiola!

Un futuro ancora tutto da scrivere ma che non è mai stato cosi vicino alle tinte di un addio. Dopo una sola stagione, Zlatan Ibrahimovic può lasciare il Milan. Il calciatore svedese ha più volte ribadito di voler continuare a giocare nonostante i quasi 39 anni. Al Milan o lontano dai colori rossoneri. In tal senso, in aiuto alla dirigenza del club di Elliott potrebbe arrivare proprio il potente procuratore del gigante di Malmoe: Mino Raiola. L’erede del classe 1981 in quel di Milanello potrebbe quindi essere un vecchio pallino dei dirigenti milanisti negli scorsi mesi.

Moise Kean e l’Everton sembrano già ai titoli di coda per il discutibile comportamento del gioiellino ex Juventus. Il 20enne, già nel giro della Nazionale di Mancini, ha scatenato un vero e proprio putiferio per una festa organizzata in casa nonostante l’emergenza Coronavirus e le stringenti direttive imposte dai club. L’Everton sarebbe quindi pronto a rivalutare il futuro di Kean, giunto dalla Juventus nell’agosto 2019 per circa 27 milioni di euro. Un’occasione di mercato che il Milan, stavolta, proverà a non farsi scappare.

Non solo Milan: Raiola offre Kean ad altri due club

Non solo il club di via Aldo Rossi potrebbe tornare sulle tracce di Kean. Raiola starebbe offrendo il suo assistito anche a Roma ed Inter, con i nerazzurri che recentemente avrebbero seguito con interesse la giovane punta. Milan, Inter e Roma sullo sfondo, alla finestra, per Moise Kean.

S.C