Coronavirus | Serie A, Gravina: “Ecco quando ripartiremo”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto il punto sulla possibile ripresa del calcio giocato dopo lo stop per il Coronavirus

Non è una situazione semplice quella vissuta dal mondo del calcio, ormai fermo da quasi due mesi a causa del Coronavirus. In tal senso, la ripresa delle competizioni potrebbe avvenire già nelle prossime settimane ed il presidente della Figc Gabriele Gravina ha voluto esprimersi a riguardo. Diversi i temi trattati con il focus sulla possibilità, appunto, di concludere la stagione 2019/20.

Figc, Gravina sul ritorno in campo: “Convinti della strada intrapresa”

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Figc, il presidente ha voluto fare il punto sul possibile ritorno in campo della Serie A: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”.

“Abbiamo sempre detto di voler ripartire quando ci sarebbero state le giuste condizioni”, ha aggiunto Gravina che ha poi concluso: “Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A“.

Il presidente della Figc ha così concluso: “La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza. Con i giusti presupposti il via libera definitivo potrebbe esserci il 18 maggio. Ho convocato il Consiglio Federale per l’8 maggio proprio per delimitare il perimetro regolamentare nel quale operare”.

S.C