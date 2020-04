Coronavirus, Juve pronta a ripartire | Torna Ronaldo: la data

Con l’annuncio da parte del premier Conte che riapre agli allenamenti, la Juventus richiama i propri giocatori a Torino: ecco quando rientrerà Ronaldo

Il nuovo Dpcm annunciato in conferenza stampa dal Premier italiano, Giuseppe Conte, che partirà dal 4 maggio, vedrà la riapertura degli allenamenti sportivi, anche se a livello individuale ancora. Così la Juventus si appresta a far ritornare a Torino i propri giocatori. Secondo quanto riportato da ‘Record‘, Cristiano Ronaldo, dovrebbe rientrare a breve. Infatti nei prossimi giorni il portoghese sarà in Italia, pronto a scontare il prima possibile i quindici giorni di quarantena, viste le scorse settimane trascorse a Madeira con la famiglia. Durante il periodo di sospensione, CR7 non ha comunque mai smesso di allenarsi, tenendosi in forma nella sua abitazione, con l’aiuto della moglie e del figlio, come testimoniato spesso attraverso alcuni video sui social. Un primo passo di avvicinamento al ritorno in campo per le società di Serie A, che puntano a terminare la stagione.

