Serie A, proposta shock | “Juve-Lazio finale scudetto”

Una data precisa per la possibile ripresa della Serie A non è ancora nota: ad inizio giugno potrebbe ripartire. Ecco la proposta sconvolgente

Qualcosa si muove. Il Premier Conte ha svelato che gli allenamenti degli sport collettivi potranno iniziare nuovamente a partire dal 18 maggio. E così la Serie A dovrebbe iniziare ad inizio giugno dopo diverse settimane di allenamento, ma nel frattempo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora come svelato che il protocollo Figc non sia completo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo top player | Piano, cifre e nome

Serie A, l’ipotesi lanciata da Lotito

Ai microfoni de “La Repubblica” è intervenuto anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha così lanciato una nuova proposta in vista del prosieguo della stagione: “Sono ad un punto dalla Juventus soltanto per la sfida tra i bianconeri e l’Inter. Contro di loro abbiamo vinto 3-1 all’andata e anche in Supercoppa. Dobbiamo giocare ancora il ritorno”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Da Juventus e Real!” | Le cifre dell’affare

Infine, lo stesso numero uno del club biancoceleste ha svelato la sua idea per terminare al meglio la stagione: “Accetterei una sfida con la Juventus: decidiamo lo scudetto in una partita unica”.

Una nuova proposta che andrebbe, però, contro gli interessi di Inter e Atalanta, protagoniste di una stagione incredibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, offerta per il gioiellino | C’è anche il Bayern!

Calciomercato Inter e Juventus, Salah in uscita | Duello da sogno Marotta-Paratici