Calciomercato Inter, addio deciso | Contatti e offerta!

Un momento difficile quello vissuto dal calcio italiano, con i club che attendono novità per quanto riguarda la ripresa dei campionati. Nonostante ciò, le dirigenze dei top club e non solo lavorano ai futuri colpi di calciomercato con l’Inter che starebbe già lavorando ad una cessione. Dopo la stagione deludente causa soprattutto infortuni, Asamoah è pronto a dire addio alla squadra di Conte, il quale ha avallato la sua cessione non ritenendolo più parte integrante del suo progetto.

Calciomercato Inter, Asamoah saluta la Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, il futuro di Kwadwo Asamoah sarà con ogni probabilità lontano dall’Inter. Il laterale ex Juventus viene da una stagione a dir poco traumatica, tra infortuni e prestazioni (le poche che ha fornito) da dimenticare. Il ghanese ha dato mandato ai suoi agenti di trattare la cessione solo con un club: il Fenerbahce. Il club turco tratta per un contratto biennale con opzione per il terzino anno. Asamoah dunque si prepara a salutare la Serie A e l’Inter, che potrebbe puntare su altri profili per la corsia mancina.

Il laterale potrebbe ritrovare in Turchia una vecchia conoscenza in casa Inter: Walter Mazzarri, nel mirino proprio del Fenerbahçe.

