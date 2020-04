Calciomercato Inter, post Lautaro | L’annuncio di Aguero!

L’Inter continua a lavorare per il futuro. In caso di cessione di Lautaro Martinez, potrebbe esserci un nuovo top player nel mirino per rinforzare l’attacco nerazzurro

Sono giornate complicate per quanto riguarda il mondo del calcio. I club di Serie A non sanno ancora se ricominceranno il campionato per portare a termine la stagione. E così, nel frattempo, le varie società si sono concentrate sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare a nuovi profili davvero interessanti. L’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez nella sessione estiva: per sostituirlo i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il connazionale de “El Toro”.

Calciomercato Inter, Aguero per il post-Lautaro

El Kun Aguero, attaccante del Manchester City, ha svelato dichiarazioni importanti per quanto riguarda il suo futuro ai microfoni di TyC Sports. Il suo contatto scadrà nel giugno 2021 e la sua voglia di giocare il Mondiale di Qatar 2022 è davvero tanta. E così il centravanti di Guardiola ha rivelato: “Al momento non ci sto pensando. I club avranno problemi per chi ha il contratto in scadenza. Non so ciò che succederà. La prima cosa che conta è quella di terminare questa stagione, poi penseremo alla prossima. Per il Mondiale vedo come starò”.

Con il contratto in scadenza nella prossima stagione, l’Inter potrebbe pensare proprio a lui per rinforzare l’attacco di Conte con un profilo da vero top player. Infine, ha concluso parlando nuovamente di Qatar 2022: “Con Scaloni si è creato un bel gruppo. Ho giocato per cinque anni con un problema al ginocchio, un anno con la pubalgia. Però posso arrivare al Mondiale senza dolori”. Nelle ultime settimane lo stesso Lautaro è stato accostato con insistenza anche al Manchester City con la proposta di diverse contropartite tecniche, come il giovane centrale difensivo Alessandro Bastoni. E così per arrivare ad Aguero potrebbe esserci sempre l’idea di abbassare il prezzo del cartellino con qualche profilo davvero interessante per Guardiola.

L’Inter non si ferma e continua a lavorare in ottica futuro: se dovesse uscire Lautaro, ecco l’interessante profilo di Aguero.

