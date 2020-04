Calciomercato Inter, assalto dalla Liga | Il Real vuole un pilastro di Conte!

L’assalto della Liga ai giocatori dell’Inter potrebbe non esaurirsi con Lautaro al Barcellona: il Real avrebbe messo gli occhi su un altro nerazzurro.

La crescita dell’Inter negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti: i nerazzurri da quando è arrivato Zhang hanno trovato maggiore continuità e con Marotta sono tornati a livelli apicali. L’ultimo mercato dell’Inter, poi, con l’arrivo di Conte e Lukaku ha permesso al club meneghino di lottare per lo scudetto. L’ottimo lavoro della ‘Beneamata’ è evidenziato anche dall’interesse di grandi club ai giocatori nerazzurri. Non è solamente Lautaro Martinez a stuzzicare i grandi club spagnoli: il Real Madrid vorrebbe un altro ‘pilastro’ dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, post Lautaro | L’annuncio di Aguero!

Calciomercato Inter, il Real Madrid punta Skriniar | Servono 80 milioni

I migliori giocatori dell’Inter stanno infiammando il mercato: secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe individuato in Skriniar l’erede di Sergio Ramos. Lo slovacco classe ’95 in nerazzurro è cresciuto moltissimo e adesso è considerato fra i migliori difensori del mondo. L’interesse da parte di grandi club come le ‘Merengues’ è una naturale conseguenza del livello raggiunto da Skriniar negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Arriva la svolta

Portare via il difensore ex Sampdoria dall’Inter non sarà semplice per il Real Madrid: sempre secondo il portale spagnolo, la richiesta di Marotta per il centrale è di 80 milioni di euro. Una cifra ‘monstre’ per un difensore, ma che trova giustificazione anche nella giovane età di Skriniar. A Madrid sono consapevoli che Sergio Ramos dovrà essere sostituito nei prossimi anni ed i profili più graditi giocano in Serie A: oltre al difensore nerazzurro, anche de Ligt rimane fra gli obiettivi.

In estate potrebbe esserci un vero e proprio assalto ai giocatori dell’Inter da parte della Liga: oltre al Barcellona su Lautaro, adesso il Real Madrid sarebbe piombato su Skriniar!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, porte girevoli | Sprint per il post Donnarumma

Coronavirus, UFFICIALE la ripresa del campionato | Annunciata la data

Calciomercato, addio Juventus | In Spagna con Allegri!