Calciomercato Juventus, Sarri preoccupato | C’è l’assalto del top club

Nella prossima sessione di mercato la Juventus potrebbe dire addio ad un top player: assalto del Bayern Monaco ai bianconeri

Non è una novità che i grandi club europei puntino gli occhi sui giocatori della Juventus per la sessione di mercato, visti i talenti talenti nella rosa dei bianconeri. A causa dei molti problemi che ha portato il Coronavirus nel calcio, anche la società juventina potrebbe vedersi costretta a vendere alcuni top player per fare cassa. Così il Bayern Monaco sembrerebbe pronta all’assalto per il big bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, addio Juventus | In Spagna con Allegri!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, indiscrezione su Pogba | “Ecco il suo futuro”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scatto Paratici | Scambio tra difensori in Serie A

Calciomercato Juventus, Dybala può dire addio: assalto del Bayern Monaco

Il calciomercato della Juventus non è fatto solo di grande acquisti, ma inevitabilmente a volte avvengono anche grandi cessioni. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, i bianconeri potrebbero veder partire in estate uno dei suoi top player, Paulo Dybala. Infatti, sulla ‘joya’ argentina sembrerebbe essere spuntato il forte interesse del Bayern Monaco, che vorrebbe prendere l’attaccante juventino come alternativa a Leroy Sane, qualora la trattativa con il Manchester City non andasse a buon fine.

Anche se la società juventina vorrebbe fortemente trattenere l’argentino, bisognerà anche calcolare quanti danni avrà portato l’emergenza Coronavirus. Però, secondo le informazioni di ‘Calciomercato.it’, l’ex Palermo al momento sarebbe un investimento difficile per il club bavarese e la destinazione sarebbe anche poco gradita al diretto interessato. Quindi il futuro del calciatore potrebbe continuare ad essere bianconero, con la dirigenza juventina pronta a proporgli il rinnovo del contratto, anche se i tempi sarebbero ancora lunghi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del padre!

Calciomercato Juventus, rinnovo bloccato | Paratici ci prova!