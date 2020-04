Calciomercato Juventus, erede a sorpresa per Higuain | Colpo in Serie A

La frattura fra Higuain e la Juventus sembra essere insanabile ed in estate potrebbe esserci l’addio: i bianconeri potrebbero prendere l’erede in Serie A.

Higuain e la Juventus, una storia di alti e bassi, in cui l’attaccante argentino è stato l’uomo simbolo dello scudetto 2017/2018. Proprio una rete di Higuain a San Siro ha permesso ai bianconero di sconfiggere l’Inter, vincendo il campionato davanti allo strepitoso Napoli di Sarri. La scorsa stagione è stata travagliata per il ‘Pipita’, che non è riuscito a lasciare il segno né con il Milan e né col Chelsea. L’arrivo di Sarri a Torino lo ha trattenuto in bianconero, ma questa estate sembra profilarsi la parola ‘fine’ sulla storia fra Higuain e la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, intanto, avrebbe già individuato il sostituto in Serie A.

Calciomercato Juventus, Duvan Zapata per il dopo Higuain | Le Ultime

Secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’, la Juventus avrebbe individuato in Duvan Zapata il degno erede di Higuain. L’attaccante colombiano, che sta disputando stagioni di alto livello con l’Atalanta, avrebbe il gradimento di Maurizio Sarri. A Paratici, inoltre, basterebbero 35/40 milioni per portare Zapata via da Bergamo: una cifra inferiore rispetto agli altri attaccanti sul mercato.

Oltre al 29enne colombiano, infatti, la Juventus continua a monitorare le situazioni altri due attaccanti in uscita da due club di Serie A: Milik e Icardi. Per quanto riguarda il polacco, i rapporti con De Laurentiis non sono idilliaci, mentre per avere l’ex capitano nerazzurro occorre una cifra praticamente doppia rispetto a Zapata. Per questo il bomber dell’Atalanta potrebbe vincere il ballottaggio e diventare il prossimo perno dell’attacco bianconero.

Con Higuain che viaggia a passo spedito verso l’addio, la Juventus avrebbe aggiunto un nuovo nome sulla lista dei possibili eredi per l’attacco: Duvan Zapata.

