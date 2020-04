Coronavirus, sospesa la Ligue 1 | In arrivo la decisione

Sembra ormai tutto fatto: a breve il Governo annuncerà la sospensione definitiva del calcio in Ligue1 e in Ligue 2. La Federazione deciderà i criteri

Non si giocherà più in Francia. Come svelato da “RMC Sport” il governo francese sembra proiettato all’annuncio per la sospensione definitiva della stagione 2019/20 sia per quanto riguarda la Ligue 1 che Ligue 2. tutto sarà rinviato ad agosto, quando si potrebbe tornare a giocare sul territorio francese. Inoltre, la Federcalcio dovrà stabilire i criteri per le promozione e retrocesse e di conseguenze le varie qualificate alle coppe europee.