Calciomercato Inter, ‘sacrificio’ Skriniar | L’erede a costo zero

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibile partenza di Skriniar con il successore che potrebbe arrivare dalla Francia

La recessione economica legata all’emergenza coronavirus potrebbe costringere i club, grandi o piccoli che siano a qualche sacrificio. Tradotto, alla cessione di almeno uno dei giocatori più importanti e/o con maggiori richieste. In casa Inter il prescelto potrebbe essere Lautaro Martinez, considerato il pressing e la maxi offerta presentata (7-10 milioni l’anno) e forse già accettata dall’argentino che i nerazzurri strapparono al Racing due anni fa.

Calciomercato Inter, Sarr per Skriniar: i dettagli

Le sirene del calciomercato suonano però anche per altri elementi di spicco della squadra allenata da Antonio Conte. E’ il caso di Brozovic, così come di Skriniar per il quale proprio nelle scorse ore si è tornati a parlare di un possibile assalto del Real Madrid: sullo slovacco risultano esserci pure Manchester City e Paris Saint-Germain. Il gruppo Suning non vorrebbe privarsene, discorso identico per Lautaro e Brozovic, tuttavia per una questione economica (anche per finanziare in parte la prossima campagna acquisti) potrebbe mollare la presa e lasciarlo partire. Servirebbe comunque una proposta importante, post pandemia potrebbe bastarne anche una da 65 milioni che è più o meno la cifra che due anni fa misero sul tavolo i ‘Citizens’ di Guardiola e che venne respinta dalla proprietà interista.

Ora un’offerta simile consentirebbe al club di viale della Liberazione di realizzare una sostanziosa plusvalenza. A spingere l’Inter per la vendita di Skriniar magari la possibilità di portarsi a casa il sostituto a costo zero. Il profilo è quello di Malang Sarr, talentuoso difensore francese in forza nel Nizza ma soprattutto in scadenza contrattuale con la società transalpina.

‘Colosso’ di 185cm e di piede mancino, il classe ’99 fa parte della scuderia di Federico Pastorello agente e intermediario molto vicino all’Inter e che all’Inter stessa potrebbe aver già proposto o proporre nelle prossime settimane. Del resto Sarr, accostato al Napoli, rappresenta un affare sia per il presente che per il futuro.

R.A.

