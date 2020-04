Calciomercato, l’attaccante a sorpresa: “Stavo andando alla Juventus”

Arriva direttamente da una diretta Instagram con ‘Damiano Er Faina’ l’ultimo retroscena relativo alla Juventus. Protagonista Mario Balotelli.

In tempi di Coronavirus i calciatori continuano spesso e volentieri a comunicare tramite i social network ed in particolare avvalendosi delle dirette Instagram. Uno strumento che nelle ultime settimane sta consentendo a molti giocatori di Serie A di raccontarsi, svelando anche curiosi retroscena sulla propria carriera. L’ultimo in ordine cronologico è Mario Balotelli che ha parlato su Instagram insieme a ‘Damiano Er Faina‘ toccando diversi argomenti tra cui un curioso aneddoto relativo ad un suo passaggio poi saltato alla Juventus. Per tutte le ultime notizie sul mercato rossonero e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, retroscena Balotelli: “Stavo per andare lì”

Balotelli ha dunque svelato: “Dopo il City stavo andando alla Juve ed ero abbastanza d’accordo, poi si mise in mezzo Galliani e io essendo simpatizzante del Milan non ci ho più visto. Stando alle due classifiche mi sarebbe convenuto andare alla Juventus, ma scelsi il Milan perchè era nel mio cuore. Nel cuore ho anche l’Inter sia chiaro, le due milanesi mi fanno impazzire. Finire alla Juve mi sarebbe andato anche bene, perchè negli anni ha vinto quasi tutto, ma ci pensai e scelsi il Milan“.

Balotelli ha poi giurato amore al Brescia: “Sono felice e non voglio andarmene. Brescia è la mia città e sono in un grande club con un gruppo di ragazzi fantastici e tifosi straordinari. Abbiamo lottato in questa stagione, ma succede nel calcio. Volevamo fare di meglio, ma la stagione si è rivelata dura per noi”.

